春節寒流將至 農改場籲農友做好作物防寒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）中央氣象署預測寒流春節期間來襲，台東區農業改良場呼籲農民把握今、明兩天加強作物防寒，即將採收釋迦增添套袋，秧苗保溫，蔬果加施鉀肥。

農業部台東區農業改良場今天透過訊息，提醒農民加強作物防寒措施。台東區改良場表示，依據交通部中央氣象署資料顯示，過年間有一波超強冷氣團來襲，預估上看寒流等級，影響時間自26日至30日，台東地區溫度恐降至攝氏10度以下。

為減輕低溫傷害，台東區農改場提供台東重要經濟作物防寒措施供參考。水稻部分，秧苗箱堆積過程中應加強保溫，已於綠化場綠化秧苗，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；需注意秧苗立枯病發生。已插秧農友可提高灌溉，水高度至秧苗2/3或僅露出秧苗尖端，至回暖後再恢復正常灌溉深度。

番荔枝（大目釋迦）成熟果實應儘速採收，正值大果期快採收之果實，應注意防範裂果發生，尤其預計2週內要採收的果實，如遇溫度低於攝氏15度時，可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。果實已套紙袋者，在低溫來臨前可加套塑膠袋或是在果園迎風面架設遮風網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

荖葉部分，加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物可增施鉀肥 （如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。對較不耐寒之蔬菜與瓜果應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。（編輯：李淑華）1140125