春節假期首日 黃偉哲高鐵台南站發春聯迎遊子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）今天是年節假期首日，台南市長黃偉哲在高鐵台南站發放春聯，迎接返鄉遊子及遊客，祝福大家「蛇宓隆發」，2025年喜迎新春、幸福平安、蛇年行大運。

黃偉哲今天在高鐵台南站發放春聯，不時和返鄉市民、遊客合影，他也呼籲年節假期多利用公共運輸及接駁轉乘，以公車、自行車漫步台南，體驗美麗豐富文化底蘊。

南市府交通局指出，因應農曆春節假期疏運，高鐵和台鐵都加開班次，高鐵加開380班次列車，台南站約2萬人次，台鐵加開302車次，台南站約2.9萬人次，國道客運運量預估增加38%。

透過 Google News 追蹤中央社

在台南市區交通疏運上，1月24日年節前最後一天上班日，市區8小時交通量約16萬車次，較去年增加9%；大台南公車運量約3.3萬人次，較去年增加3%。

此外，交通局29日起將開設交通疏運指揮中心，監控台南市各主要道路車流，即時處理交通問題，市區車流量大，應多利用公共運輸。（編輯：李淑華）1140125