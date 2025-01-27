台南震災安置110人 市府新增收容處所備用

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）自從21日嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震以來，台南出現多次有感地震，房屋損害狀況加劇，市府今天統計共安置110人，並增加可收容處所及相關物資，盼助受災民眾安心過年。

台南市政府今天在玉井區公所召開災害應變會議，市長黃偉哲指示各單位全力協助地震受災戶各項復原作業。

黃偉哲在會中表示，目前已安置收容110人，因餘震恐危及居住安全，市府連日來緊急盤點旅宿及寺廟等收容量能，可提供安置543人，以因應後續需求。

他說，今晚寒流來襲，氣溫驟降，為確保收容處所居民保暖需求，市府緊急增加睡袋、保暖衣物、暖暖包等物資，感謝社會各界捐贈，以及慈善團體、志工和國軍協助，期望暫時安身於收容處所民眾能安心過年。

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台南市政府提供資料指出，統計至今天中午為止，在生活扶助方面，已發放受災戶慰問金共796戶，發放總金額新台幣1823萬6000元；受理「建築物損壞評估」總數總計3268件（已評估3099件），其中紅單335件、黃單904件、不貼單1860件。

市府指出，已協助農損申報131戶、媒合修理水塔修理52件、水電修理108戶、房屋磚石打除清運199件，此外，市府也提供心理諮商服務，心理關懷服務人次344人次，另提供509次資源連結。（編輯：陳清芳）1140127