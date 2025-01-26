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台南連續地震屋損擴大 楠西區災民安置84人

2025/1/26 14:15（1/26 15:21 更新）
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台南市楠西區近日受地震影響，接受安置居民人數增加，區公所協調國軍支援整理相關空間，提升收容量能。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南市楠西區近日受地震影響，接受安置居民人數增加，區公所協調國軍支援整理相關空間，提升收容量能。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）自21日嘉義大埔芮氏規模6.4地震後，近日台南頻繁出現地震，屋損件數及嚴重程度持續增加，楠西區災民收容處所已安置84人接近飽和，市府除盤點增加收容量，將提供租屋協助。

台南民眾從21日至今經常感受到地震，昨晚到今天早上更發生3次有國家級警報通知的地震，震央分別位於東山區及楠西區。

東山區東原國中一面圍牆在昨晚地震後倒塌，區公所陸續接獲多件房屋受損；楠西區則有不少房屋已受損的民眾反映，屋損情況更嚴重，向區公所登記進住收容處所人數也增加，幸好都沒有造成人員受傷。

楠西區長何榮長上午接受媒體聯訪表示，楠西區目前屋損通報約1600件左右，其中貼紅單、黃單合計約600多件，84人接受暫時安置，而昨天與今天又有連續多起地震，原本規劃收容處所接近飽和，今天由國軍支援整理場地，預計可再增加35床位，民眾若有需求，可向區公所登記安排進住。

台南市政府發布新聞稿指出，市長黃偉哲已指示相關局處擴大收容量能，今日緊急盤點鄰近各行政區旅宿業、寺廟禪房等地點收容空間。

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市府指出，由於地震可能影響旅客前往楠西旅遊住宿意願，觀旅局已接洽位於楠西區的曾文青年活動中心及鄰近旅宿業，評估作為災民收容場域以減少旅宿業損失，警察局也已盤點鄰近玉井、新化、善化等行政區閒置廳舍使用情形，提供作為收容使用參考。

台南市政府指出，今日上午氣溫稍有回暖，但氣象預報今天之後可能氣溫下降，並轉為濕冷，已由衛生局負責關心安置民眾的醫療需求，也將注意災民心理壓力狀況，此外，為因應災區民眾可能詢問租屋需求，也將由都發局於過年期間每日上午派員協助楠西區公所為民眾解說。（編輯：林恕暉）1140126

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台南近日有感地震不斷，楠西區有民眾反映，21日震後受損的房屋，損壞情況更為嚴重。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南近日有感地震不斷，楠西區有民眾反映，21日震後受損的房屋，損壞情況更為嚴重。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南近日有感地震不斷，東山區東原國中一面圍牆在25日晚間一起地震後倒塌，暫時圍起封鎖線。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南近日有感地震不斷，東山區東原國中一面圍牆在25日晚間一起地震後倒塌，暫時圍起封鎖線。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南近日有感地震不斷，楠西區部分在21日地震後就已受損房屋，損壞程度更為嚴重，通報件數也增加。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
台南近日有感地震不斷，楠西區部分在21日地震後就已受損房屋，損壞程度更為嚴重，通報件數也增加。中央社記者楊思瑞攝 114年1月26日
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