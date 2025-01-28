新春遊鹿港 天后宮、玻璃媽祖廟滿滿年節氛圍

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）春節假期如果到彰化縣媽祖廟祈福，其中鹿港護聖宮以玻璃打造而成，又名玻璃媽祖廟，將讓遊客流連忘返，而國定古蹟鹿港天后宮及彰化南瑤宮是宗教文化中心，也有滿滿年節氛圍。

南瑤宮是重要宗教信仰中心，建築風格結合閩南、日式及北方風格，展示傳統工藝細膩與華麗，春節期間廟內外張燈結綵，增添濃厚節慶氣氛；南瑤宮正殿雖在整修，信眾仍可向媽祖上香祈求平安健康及新年好運，參拜後可在附近品嚐肉圓、麻糬等在地小吃。

位於彰濱工業區鹿港區的護聖宮以玻璃為主要建材，融合傳統與創新，展現晶瑩剔透建築美，成為著名打卡景點。如果夜間造訪，燈光襯托下，彷彿散發神聖光輝，如人間仙境。

此外，玻璃廟旁台灣玻璃館有適合親子同遊的玻璃手作體驗，小朋友可動手創作專屬自己的新年玻璃藝術品。

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至於遠近馳名的鹿港天后宮被視為鹿港宗教與文化中心，建築風格極具閩南特色，雕梁畫棟展現傳統工藝細膩與華美，每年新春都有大批信眾上香，祈求媽祖庇佑。

鹿港天后宮周邊也有蚵仔煎、麵線等在地廟口美食與年貨市集，各式地方小吃與伴手禮讓遊客目不暇給，增添更多新年滋味。（編輯：李明宗）1130128