加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝達股價重挫 聲明指DeepSeek日後需要更多輝達AI晶片
首頁 / 地方

放生餵食成榮星花園隱患 志工溝通宣導生態觀念

2025/1/28 10:29（1/28 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
榮星花園生態池以前常被投入麵包屑等，經志工巡守及勸導，頻率大幅下降。生態池設有告示牌，呼籲民眾勿擅闖生態復育區。中央社記者陳怡璇攝 114年1月28日
榮星花園生態池以前常被投入麵包屑等，經志工巡守及勸導，頻率大幅下降。生態池設有告示牌，呼籲民眾勿擅闖生態復育區。中央社記者陳怡璇攝 114年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市榮星花園公園能有今天的賞螢勝地美譽，榮星花園志工隊功不可沒；除了維護棲地，還肩負勸阻民眾餵食等任務，用溝通及互動讓生態觀念深植人心，而非藉助強硬罰則。

志工隊負責生態池棲地及周邊維護，棲地維護為每個月第3個週六，雖然生態池不大，但要維持水質、撈除水芙蓉等，1個月1次不太夠，中間還會再召集志工或與企業合作出動數十人；每天則有志工進行1至2小時的巡守。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善說，志工巡守會看生態池有無異狀、有沒有民眾私自進入踩壞土壤或亂種東西、檢查捕捉外來種的籠子有沒有其他生物誤闖等，最重要的是志工能起到「溝通、宣導」的互動作用。

林雍善表示，以前民眾很愛餵食，生態池周邊棧道欄桿上常常出現吐司塊、堅果、水果片等，志工看到就會清除並勸阻；幸好這種現象大幅下降，從每個月1到2次，現在則是2、3個月才會有1次。

在勸退餵食這件事上，林雍善坦言也不是每一次都成功，曾有志工請民眾不要餵鴿子，結果被一路追著罵，只能躲到附近店家才脫身；還有民眾勸阻後惱羞成怒，看志工個頭小，竟搶奪手機洩憤。

林雍善說，有陣子榮星花園出現十幾隻沒有結紮的流浪貓，民眾餵食過多飼料，不只讓貓群繼續擴大，也加重鼠患，志工隊一開始先撤走飼料，後來一方面說服民眾帶貓結紮，並跟動保處合作捕貓，情況才改善。

林雍善表示，志工巡守的重要部分就是跟民眾溝通不走入生態池、不餵食、不放生、不打擾，希望觀念深植人心。

在志工隊努力下，駐警隊、打掃人員乃至一般民眾，看到有人想進生態池都會主動阻攔，連林雍善本人都曾因為沒被認出來而被擋過，他笑說，「證明這方法有用，我很感動。」

林雍善表示，志工溫和而堅定的宣導有了效果，讓民眾會關心公園生態，是好的循環，也代表民眾願意與守護生態的人站在一起，這比靠警力或罰則的效果都好。

滅鼠也是榮星志工隊的重點項目。林雍善表示，榮星花園鄰近市場，老鼠會竄逃到公園，曾有賞螢民眾被老鼠嚇到；甚至有志工目擊，附近居民因不敢處理家裡抓到的老鼠，乾脆帶到公園來放生，還發生過不只一次。

為避免其他生物誤食老鼠藥，志工隊決定設置捕鼠籠，卻發生早上志工回報有抓到老鼠、下午其他志工要去處理時卻不見鼠蹤的狀況。

google news透過 Google News追蹤中央社

林雍善說，原本懷疑是老鼠脫逃，調監視器才發現是有人刻意進入生態池周邊把老鼠放走；後來該民眾又要故技重施時，正好被志工看見，這才被擋了下來。

滅鼠計畫實施超過半年，志工隊統計約除掉了160隻以上；林雍善表示，未來想以生態池為中心、擴大到整個榮星花園公園、再擴大出去到濱江市場跟鄰里滅鼠，這樣對整體生態更有益。（編輯：蕭博文）1140128

#榮星花園公園
林雍善
從生態劣化到滿天火金姑 官民攜手榮星花園蛻變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：