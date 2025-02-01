台中霧峰納參山風管處 亮點增添文化底蘊

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（中央社記者蘇木春台中1日電）交通部去年底核定，台中市霧峰區部分觀光廊道納入參山風管處轄區，讓參山風管處原先管轄的3處旅遊風景區，增添霧峰歷史古蹟等景點文化底蘊，目標成為中台灣旅遊中繼站。

交通部觀光署參山國家風景區管理處原先管轄獅頭山、梨山與八卦山風景區，涵蓋都市、鄉間與山區，行政區包含新竹縣、苗栗縣、台中、彰化縣及南投縣，管理處辦公室位於霧峰，專責轄區觀光旅遊業務。

經霧峰居民與民主進步黨籍立法委員何欣純爭取，交通部2024年將霧峰部分觀光廊道納入參山國家風景區內，未來將串聯多個知名景點，行銷整體旅遊。

參山風管處長曹忠猷告訴中央社記者，霧峰納管後轄區更大、業務更多，可與霧峰在地產業、台中市政府、霧峰區公所與各相關社團合作推動觀光旅遊全面發展。

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曹忠猷表示，霧峰區有國定古蹟霧峰林家、見證台灣民主發展的立法院民主議政園區、光復新村、國立台灣音樂文化園區與921地震教育園區等，歷史脈絡深遠豐富，希望完整串聯現有梨山、八卦山與獅頭山景點，增添文化底蘊、推動地方觀光。

至於近年風行自行車旅行，曹忠猷說，管理處針對八卦山規劃田中串聯松柏嶺與清水岩寺及虎山巖、獅頭山規劃南庄到峨眉等地自行車旅遊路線，搭配當地自行車道可暢覽景點，也從自行車騎遊視角，體驗霧峰及中部各縣市各具特色鄉鎮市，未來將持續推動單車旅行遊程，讓遊客更深入體驗當地魅力。（編輯：李明宗）1140201