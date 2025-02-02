台東首家原住民酒廠 種回阿美族傳統酒麴植物

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）阿美族青年許震詮8年前回到東海岸學釀酒，4年前創立首家阿美族傳統釀酒廠，尋找漸被遺忘的酒麴；在台東農改場輔導下，順利復育9種不同風味酒麴植物，也找回釀酒文化。

台東東河鄉都蘭村新東糖廠（舊都蘭糖廠）1號倉庫，飄出淡淡的小米酒味，屋內擺飾釀酒器具和各式傳統自釀小米酒，這是台灣第一家阿美族傳統釀酒廠。

老闆許震詮（Liliw）忙著整理桌上的植物，有遊客以為釀酒廠還兼賣青草茶，詢問下才知道野菊花、紅骨九層塔竟然都是能讓酒發酵的酒麴植物。老闆娘、許震詮的妻子莎莎則在一旁負責釀酒。

許震詮說，過去要喝到酒是很不容易的，除了主要的材料小米、糯米少外，釀酒也要一番技術，因此酒是神聖的，酒在原住民族文化中扮演重要的角色，是族人與祖靈溝通的管道，透過集體釀酒的過程，也無形中強化族人的凝聚力。

7年前他回到部落學釀酒，延續傳統釀酒技術。東海岸阿美族釀酒傳統上是以小米和糯米發酵，要發酵就必須要有酒麴。

他說，阿美族的傳統酒是由自製酒麴將糯米或小米發酵製成，早期製作酒麴所需的植物原料，則是採集該部落周遭的特定植物。

於是他向岳父學習技巧，之後也持續向台東縱谷電光部落、東海岸的長濱部落和都蘭部落製酒的長輩請教，努力收集各地製作酒麴的方式及植物原料種類。

為了有穩定的酒麴植物原料，許震詮和莎莎一開始自行採集及摸索種植酒麴植物，並於酒廠附近開墾農地保種復育。然而，幾經風災影響，辛苦收集之酒麴植物種原因而流失。

農業部台東區農業改良場獲悉他們的困境後，為協助部落保留傳統飲食文化，園藝研究室助理研究員陳敬文於是蒐集酒麴植物種原，包含野菊、艾草、台灣澤蘭、艾納香、過山香、山素英、雞母珠、九層塔及大葉田香等9種，並建立種苗繁殖技術及保種條件，除穩定生產酒廠所需要的原料之外，亦扮演保種圃的功能。

陳敬文表示，近年來，因為氣候變遷、人為開墾、化學藥劑使用等因素，造成野生酒麴植物族群逐漸減少，越來越不易採集，釀酒的技術也漸漸產生文化斷層。

陳敬文表示，這些酒麴植物除種在田間，也以盆栽方式種在糖廠內，使酒廠觀光導覽提升價值，讓遊客除喝到傳統糯米酒外，亦可實際看到、摸到、聞到充滿活力的酒麴植物，使酒廠得以串接其獨門傳統釀酒技術及發揮優良的觀光條件，穩健地朝向6級化產業發展。

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4年前夫妻倆在新東糖廠一號倉庫成立台灣第一間傳統阿美族釀酒廠–出力釀酒廠。

經過摸索、失敗、站起來現已掌握製作傳統糯米酒的關鍵技術，製成的酒已成為部落祭典、婚禮必備飲品。此外，也因為都蘭部落遊程文化導覽活動，吸引遊客前來參訪酒廠，而逐漸打響知名度，使酒麴植物原料需求量日益增加，並且受邀分享經驗。許震詮告訴中央社記者，他最開心的是，許多部落年輕人向他請教和學習原住民的傳統釀酒文化。（編輯：孫承武）1140202

飲酒警語：飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。