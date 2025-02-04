花蓮南島極境建誼隊出訪 交流復活節島及馬達加斯加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮縣政府南島極境建誼團隊，今天出發前往馬達加斯加及復活節島，進行南島語族極東與極西點的文化交流考察，期盼此行宣揚花蓮原住民族之美，讓世界看見花蓮的南島文化。

花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪Malay Boya率隊出訪，他表示，此次出訪別具意義，不僅旅途超過5萬4000公里、環繞地球一周，同時花蓮縣政府將成為台灣首次登上兩地進行互訪交流的政府機關。

出訪團隊主要由樂舞、藝術、工藝及學術領域專家組成，期望透過互訪交流加深與兩地間南島文化，並促成更緊密的合作連結關係。

馬呈豪指出，花蓮是南島的故鄉，本次前往南島民族遷徙的極東與極西點，是非常有代表性且實質意義，花蓮也敞開雙臂誠心歡迎世界的南島家人們，這將會是個非常感動的旅程；期望能將國際南島家人迎接回花蓮，共同延續與深耕文化。

「花蓮走向世界，世界走進花蓮」是縣府長期的重要施政目標，為了在國際發揚台灣原住民族文化，以及促進花蓮與南島國家間產業合作連結，近年積極參與南島地區國際交流活動。

曾於民國112年組團前往大溪地、紐西蘭等地考察，並與法菲特-大溪地航海組織（Faafaite-Tahiti Voyaging Society）、以及泰紐伊毛利旅遊局（Tainui Waka Tourism Incorporated）簽署合作備忘錄；113年前往夏威夷參與太平洋藝術節盛事（Festival of Pacific Arts），並與當地學術研究機構、地方政府及當地學校建立連結，深化花蓮與夏威夷間之南島文化交流及合作關係。

透過 Google News 追蹤中央社

花蓮縣政府於114年受復活節島當地著名舞團、第13屆太平洋藝術節復活節島代表 Ballet Cultural Kari Kari的邀請，前往復活節島參與年度盛大文化節慶 Tapati Festival，與該舞團及地方藝文工作者展開南島樂舞及藝術樂舞文化交流。

花蓮縣原行處表示，此行將與復活節島地方政府針對雙邊南島文化合作議題進行更深入的對話及互動；除了復活節島外，團隊也將前往馬達加斯加與當地大學及當部落進行交流。（編輯：李淑華）1140204