加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元史上最高 明討論票價調漲案
首頁 / 地方

南投少年搭車到台中找母 警助安置讓2人重逢

2025/2/4 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）單親的蘇姓少年因母親過年期間加班無法回鄉過節，他昨天從南投鹿谷鄉搭車到台中找母親，因蘇母上班只能在某國中外等待，警方巡邏發現協助安置，助母子重逢，讓蘇母直呼窩心。

台中市警局太平分局今天表示，坪林派出所員警3日下午5時多，巡邏經過轄內太平國中時，發現正值寒假期間，卻有名學生穿著運動服在雨中獨自撐傘，便上前關懷。

經警方了解，16歲蘇姓少年家住南投縣鹿谷鄉，單親的他家中經濟多靠母親上班供給，自己則是由祖父母照料，正值高中的他與母親分隔兩地。

google news透過 Google News追蹤中央社

少年說，整個過年期間母親都在上班，因思念母親所以獨自1人搭公車到台中找母親，但他不知道母親住處，經透過電話聯繫，蘇母得知後雖然非常驚訝，但因上班也只能讓少年在太平國中外等待，但一等就是一下午。

員警得知後，自掏腰包購買熱食供少年果腹並協助安置，直到少年的母親到場相聚。蘇母表示，過年期間因加班無法回鄉過節，未料到兒子會到台中找她，感謝警方熱心幫忙，也感到相當窩心。（編輯：林恕暉）1140204

#台中市
#台中市警局太平分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：