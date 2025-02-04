花蓮美崙溪畔串聯計畫 獲台灣景觀大獎優質獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮市美崙溪畔沿線有花蓮港放送局、將軍府及松園別館等日式建築，花蓮縣文化局數年爭取經費優化各景點，以「瞰臨城中－美崙溪畔串聯計畫」獲第12屆台灣景觀大獎優質獎。

這是繼去年底花蓮「將軍府1936」獲得2024金點設計獎後，此次參加中華民國景觀學會舉辦的「第12屆台灣景觀大獎」再次榮獲公園綠地/公共開放空間類的優質獎殊榮。

花蓮縣文化局今天表示，自民國109年起，陸續向文化部、營建署爭取相關文資修復及景觀環境營造計畫經費，並由文化局執行陸續完成美崙溪畔日式宿舍修復工程一期、花蓮中廣花蓮電台歷史建築修復工程、美崙溪畔日式宿舍修復工程二期、美崙溪畔日式宿舍修復工程三期及城鎮風貌及創生環境營造計畫，逐步完成美崙溪畔串聯計畫。

透過長達5年的各項工程逐步執行完成，串聯起美崙溪畔3大文化歷史景點，包含「花蓮將軍府1936」、「花蓮港放送局1944」（原為中廣花蓮電台）及松園別館。

除了歷史建築群的修復，也同步完成松園別館周邊人行空間建置、中正停車場擴建優化、民權停車場空間優化、福臨步道景觀空間步道建置，強化整合歷史文化資源軸帶，串聯美崙溪畔周邊自然景觀、文化資產與文化館舍，提升與花蓮美崙溪畔及出海口周邊資源的連結能力。

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花蓮縣文化局指出，過去將軍府園區周邊缺乏明確的主入口、留客空間及吸引人駐足的焦點，經由結合景觀空間與植栽，使園區的人行步道、圍牆屏障達到人本空間的流動性與舒適性。

美崙山頂至美崙溪出海口間地景修復，串聯山丘、溪畔聚落、出海口形成更加緊密的廊道，松園街及中正路呼應將軍府園區內的步道設計，達到全區無障礙環境，讓整體空間活化。（編輯：謝雅竹）1140204