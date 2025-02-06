吉伊卡哇、演唱會商機 高雄旅宿趁勢推情人節專案

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）西洋情人節將至，在冬日遊樂園、演唱會等活動加持下，高雄旅宿業者祭出優惠搶客。晶英國際行館推出2月住房優惠並贈餐飲抵用金，義大天悅飯店則有樂團Maroon 5演唱會接駁服務。

根據高雄市觀光局統計，高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動，安排「吉伊卡哇」等充氣裝置進駐愛河灣，截自3日，已累計超過320萬人次參觀。不少民眾表示，過年期間高雄真的多了不少觀光客。

為延續高雄燈會活動商機，不少飯店業者搭配2月西洋情人節推出優惠住房、餐飲方案。晶英國際行館推出雙人入住「Celebrate in Style紀念日限量專案」；Ukai-tei Kaohsiung西餐在情人節週末（14至16日）推出限定特別菜單。

晶英國際行館表示，「紀念日限量專案」含兩客早餐，專案內含多樣甜蜜好禮，包含Ukai-tei Kaohsiung主廚監製紀念蛋糕、S.S.A.W X江振誠聯名巧克力禮盒組、行館經典海洋空氣香氛組與Moët & Chandon香檳。活動加碼贈送1500元餐飲抵用金，可於館內Ukai-tei Kaohsiung三廳使用。

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義大天悅飯店推出「心心相悅」情人節住房專案，可以4198元優惠價入住全新菁英雅緻客房，在房間內就可看到摩天輪美景，並享用「饗悅套餐」。

和逸飯店．高雄中山館在情人節也推出系列住房及餐飲活動，即日起至28日推出「只想和你逸起一生一世」情人節住房活動，選擇「景隅客房」可加購1314元，增加「浪漫布置」，房內將陳列多款氣球、燈飾等氛圍道具。（編輯：謝雅竹）1140206