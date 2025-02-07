搭捷運到大巨蛋看球補貼20元 議員批難領不便民

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（中央社記者劉建邦台北7日電）搭乘捷運赴大巨蛋看球賽等可補貼票價20元，議員指難領取且不便民，因限定從捷運國父紀念館站出站的乘客才可領。北市體育局今天表示，會轉知遠雄巨蛋評估開放前後的捷運站點。

國民黨台北市議員詹為元提供資料指出，大巨蛋已成為台北市的重要場館，不管是觀看球賽還是參加演唱會，許多民眾都會選擇搭乘捷運到場，且台北市政府也宣導民眾多搭大眾運輸工具前往大巨蛋。

詹為元表示，對於選擇搭捷運到大巨蛋觀看球賽等活動可領取新台幣20元補助金已在社群平台Threads掀起討論，經調閱資料發現，依據「巨蛋體育館租用辦法」，針對捷運票價補貼規定，租用人應負擔捷運票價補貼，每張捷運票補貼20元，但民眾真能輕易就領取到20元的補貼金嗎。

他指出，因此辦法規定補貼對象有限定捷運站，只能是最後一次從捷運國父紀念館站出站的乘客。針對此規定已在網路掀起討論，有不少民眾反映相關問題。

民眾提到，例如搭到捷運忠孝敦化站、吃完飯後選擇騎YouBike到大巨蛋，事後被相關單位告知不能領取補貼；或從捷運市政府站下車，再走到大巨蛋也無法領補助等。

詹為元表示，此規定不便民且與北市府倡導分流的概念背道而馳，導致北市府雖鼓勵民眾使用大眾運輸，卻因設置僵化規則而讓民眾錯失應有補貼，建議北市府應把捷運市政府站納入補貼範圍。

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對此，台北市體育局指出，針對捷運票價補貼20元是否可開放捷運國父紀念館站的前後站點，後續將轉知遠雄巨蛋公司進行評估。

體育局表示，現行規定是指只要民眾到大巨蛋參加活動，可憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲得20元補貼金。（編輯：戴光育）1140207