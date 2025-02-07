加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲越晚越冷北部探8度 高山可能降雪
首頁 / 地方
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋1/264
首頁 / 地方

搭捷運到大巨蛋看球補貼20元 議員批難領不便民

2025/2/7 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北7日電）搭乘捷運赴大巨蛋看球賽等可補貼票價20元，議員指難領取且不便民，因限定從捷運國父紀念館站出站的乘客才可領。北市體育局今天表示，會轉知遠雄巨蛋評估開放前後的捷運站點。

國民黨台北市議員詹為元提供資料指出，大巨蛋已成為台北市的重要場館，不管是觀看球賽還是參加演唱會，許多民眾都會選擇搭乘捷運到場，且台北市政府也宣導民眾多搭大眾運輸工具前往大巨蛋。

詹為元表示，對於選擇搭捷運到大巨蛋觀看球賽等活動可領取新台幣20元補助金已在社群平台Threads掀起討論，經調閱資料發現，依據「巨蛋體育館租用辦法」，針對捷運票價補貼規定，租用人應負擔捷運票價補貼，每張捷運票補貼20元，但民眾真能輕易就領取到20元的補貼金嗎。

他指出，因此辦法規定補貼對象有限定捷運站，只能是最後一次從捷運國父紀念館站出站的乘客。針對此規定已在網路掀起討論，有不少民眾反映相關問題。

民眾提到，例如搭到捷運忠孝敦化站、吃完飯後選擇騎YouBike到大巨蛋，事後被相關單位告知不能領取補貼；或從捷運市政府站下車，再走到大巨蛋也無法領補助等。

詹為元表示，此規定不便民且與北市府倡導分流的概念背道而馳，導致北市府雖鼓勵民眾使用大眾運輸，卻因設置僵化規則而讓民眾錯失應有補貼，建議北市府應把捷運市政府站納入補貼範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，台北市體育局指出，針對捷運票價補貼20元是否可開放捷運國父紀念館站的前後站點，後續將轉知遠雄巨蛋公司進行評估。

體育局表示，現行規定是指只要民眾到大巨蛋參加活動，可憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲得20元補貼金。（編輯：戴光育）1140207

#大巨蛋
#北市府
#台北市
#捷運
#捷運站
#詹為元
#台北市政府
#台北市體育局
#國民黨
#遠雄巨蛋公司
捷運
基隆捷運第2階段路線 市府、議長仍不同調捷運三鶯線4月模擬無人駕駛模式 拚114年底完工
詹為元
總預算三讀遭砍2075億 國民黨：人民福利不受影響鼎越暫緩京華城爭議容獎 北市議員多樂見三贏
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
上帝的歌聲 波伽利將成首登大巨蛋開唱西洋歌手
107
更多編輯台推薦新聞：