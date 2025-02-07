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武陵農場賞櫻新選擇 865公車轉乘專車2日遊

2025/2/7 16:47（2/7 16:56 更新）
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武陵農場櫻花季自8日起開始管制，目前農場內3色梅花與河津櫻正值盛開，山櫻花開花約7成。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月7日
武陵農場櫻花季自8日起開始管制，目前農場內3色梅花與河津櫻正值盛開，山櫻花開花約7成。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）武陵農場櫻花季8日開始管制，中市交通局提供民眾賞櫻另一選擇，可預約搭乘豐原客運865路公車前往梨山，住宿1晚後，次日轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往賞櫻。

台中市和平區武陵農場種植大片櫻花林，近日河津櫻已盛開，紅粉佳人、昭和櫻還含苞待放。武陵櫻花季8日開始管制，交通部公路局考量高山道路可能結冰，國光客運台北及宜蘭端武陵賞櫻專車5路線，8日至9日暫停服務。

台中市交通局提供民眾另一賞櫻交通方式，交通局長葉昭甫透過新聞稿表示，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山，次日再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

交通局補充，民眾可透過「TBS台北轉運站」APP提前預購賞櫻專車車票（含武陵農場門票），或是每天下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張，現場售完為止。

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賞櫻專車每天3班次並視人潮增派疏運，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘。

葉昭甫表示，台中市民搭乘865路公車前往梨山有雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最高僅需支付10元車資，享受「有省錢」的五星級便捷旅遊體驗。（編輯：龍柏安）1140207

武陵農場114年度櫻花季將自8日開始實施管制，台中市交通局長葉昭甫（右2）7日率隊前往視察賞櫻專車整備情形。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月7日
武陵農場114年度櫻花季將自8日開始實施管制，台中市交通局長葉昭甫（右2）7日率隊前往視察賞櫻專車整備情形。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月7日
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