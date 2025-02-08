寒流來襲南部下探10度 高市養殖漁業嚴防寒害

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）寒流來襲，今天至10日清晨影響最大，南部地區氣溫最低下探10度。高雄市海洋局提醒養殖業者加強寒害防範措施，必要時規劃儘早採捕，並隨時留意氣象預報防範低溫。

中央氣象署持續發布低溫特報，這波寒流南下各地氣溫持續下降，今天至10日清晨寒流影響，南部氣溫可能下探10度。海洋局昨透過簡訊及line群組提醒漁民團體注意低溫變化以預為因應，魚塭查報員提高警覺隨時通報魚塭狀況以掌握狀況。

海洋局今天新聞稿呼籲養殖業者及早加強寒害防範措施，包括於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失；低溫與寒流過後，浮於水面魚體馬上撿除，防止水質惡化。

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海洋局也提醒，低溫期間避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及不要無謂地開關水車。在氣溫回升、暖和，視情況再酌投飼料。低溫侵襲或留滯時注意水溫降低速度，水溫若低於15度時採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕養殖物受寒死亡。

海洋局強調，這波寒流來勢洶洶，漁民務必確實做好防寒措施，也鼓勵漁民參加養殖保險，因應極端氣候變遷，藉由保險分散風險。若有發生災情，漁民可立即向魚塭所在地區公所通報，並拍照存證以利辦理後續天然災害救助。（編輯：孫承武）1140208