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武陵櫻花季登場 台7甲線路況正常入園採機動放行

2025/2/8 12:22
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）武陵農場櫻花季今天登場，北部賞櫻專車因寒流取消，台7甲線上午路況正常，入園人數不多，武陵農場採機動放行車輛入場。但紅粉佳人仍含苞，遊客惋惜之餘，也欣賞梅櫻同框美景。

武陵農場櫻花季8日登場，中央氣象署發布的氣象情資顯示，寒流南下影響至10日，高山地區道路可能受影響。交通部公路局考量高山道路可能結冰，8日至9日武陵賞櫻專車5路線暫停服務。

武陵農場副場長常方麒今天告訴媒體，寒流來襲，台7甲線目前沒下雪，路面沒結冰，路況正常，因入園人數不多，農場將採機動放行車輛入場。

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武陵農場內櫻花陸續綻放，常方麒指出，目前山櫻花、河津櫻、梅花已經開花，主力櫻花紅粉佳人與昭和櫻目前含苞待放，預計等待天氣回暖後將會綻放。

有遊客提前到梨山地區，今天一早入園賞櫻，民眾表示，特別來看櫻花，很期待看到滿開勝景，可惜今年櫻花開得比較慢，不過梅花開得還不錯。有民眾上個月才到武陵農場看完梅花，選在櫻花季再次上山，卻沒能看到紅粉佳人開花，覺得非常可惜，但同時欣賞梅花、櫻花也是不錯。（編輯：謝雅竹）1140208

常方麒
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