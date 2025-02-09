捷順欠薪員工提告 議員籲中市府撥補助款時優先給薪

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中公車業者捷順交通公司，前年底停駛積欠員工薪資，經員工提告追討，已有56人勝訴；有民代要求中市交通局應研擬辦法，在撥付補貼款時約束業者優先給付薪資，避免提告曠日費時。

民進黨台中市議員張芬郁今天發布新聞稿表示，民國112年底捷順交通公司營運困難，積欠台中36名員工（23名駕駛、13名從業人員）薪資及資遣費逾新台幣700萬元，同集團在雲林、嘉義、桃園等縣市的客運公司，也積欠43名員工薪資。

張芬郁說，她聯繫台中市勞工局設立單一窗口協助，去年3月由法律扶助基金會以專案方式，替全台共75名（另4人自行提告）符合資格員工提告，希望取得薪資債權證明文件後，向勞動部勞工保險局「工資墊償基金」申請薪資墊償。

其中，台中36件告訴案先後進入訴訟程序，已有12人在去年11月底，收到工資墊償款項，其他縣市也有21人收到墊償款項，其他獲勝訴的23人向勞保局申辦墊償中，另有23人訴訟尚進行中。

張芬郁提到，啟動勞動訴訟申請工資墊償，時間冗長且耗費社會成本，但中市交通局毫無作為，去年捷順公司停業爆發積欠薪資時，交通局仍撥款1109萬餘元給業者，她要求交通局朝研擬修改契約，明訂在撥付公車補貼款同時，優先用於駕駛薪資。

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中市府今天透過文字稿表示，法院去年已有聲請扣押捷順交通公司補助款，交通局於第一時間即暫緩撥付免費乘車及虧損補貼款予業者，維護駕駛員相關權利。

市府表示，為持續要求客運業者優先保障駕駛員應得薪資，交通局已於去年客運業者會議上，多次要求業者應將相關補助款優先給付駕駛薪資，並持續提升駕駛員勞動環境；至於補助款優先給付予駕駛員是否明訂契約中，交通局已研議中。（編輯：陳仁華）1140209