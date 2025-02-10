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台灣燈會回收提燈電池 換限量禮與儲值金

2025/2/10 12:42
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市政府環保局今天表示，「2025台灣燈會」期間將同步辦理小提燈電池回收換好禮，以及智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾做好回收，也會進行攤商巡查減少一次性用品使用。

2025年台灣燈會將在桃園登場，環境保護局今天表示，將於12日至23日燈會期間辦理「提燈電池回收換好禮」以及「智慧回收機回饋儲值金」活動，希望藉由多元與便利方式回收資收物，讓台灣燈會能落實源頭減量愛地球的理念。

環保局說，燈會期間將辦理2項回收活動，其中的「提燈電池回收換好禮」，在燈會正式營運的12日至23日期間，只要收集小提燈的2顆電池（鈕扣型），到燈會服務台（i3、i11、i15及i18）或桃園市12區清潔隊就可兌換好禮，每天數量有限送完為止。

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另外，「智慧回收機回饋儲值金」可至指定地點（市集1、市集2、市集3），將寶特瓶（PET材質、容量330 mL至2000mL規格）、電池（1至4號、9V規格）及鋁罐（不壓扁且容量200至1000mL規格）等回收物投入智慧回收機，每5個回饋金儲值1元至一卡通，或下載「碳竹雞」APP回收1個換10點數，可與合作店家兌換折價商品。

環保局指出，燈會現場除了有燈展供民眾觀賞，展場周邊也有4個市集近300攤商設置，販售各式餐飲及文創商品，環保局會在燈會期間進行市集攤商巡查，確保市集均依「桃園市低碳活動指引」作業，減少免洗餐具、一次用飲料杯等一次性用品使用。（編輯：陳清芳）1140210

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