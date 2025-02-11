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彰縣辦6場就業博覽會 設同職缺專區提高媒合率

2025/2/11 16:51（2/11 17:01 更新）
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彰化縣政府勞工處11日舉辦宣傳說明會，處長何俊昇（左6）表示，22日起登場的就業博覽會將設「就業安打區」，針對有相同或類似職務職缺的事業單位設專區，讓求職者快速找到符合自己專業能力的工作，提高就業媒合率。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月11日
彰化縣政府勞工處11日舉辦宣傳說明會，處長何俊昇（左6）表示，22日起登場的就業博覽會將設「就業安打區」，針對有相同或類似職務職缺的事業單位設專區，讓求職者快速找到符合自己專業能力的工作，提高就業媒合率。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰縣府2月22日起將在縣立體育館等地舉辦6場就業博覽會，勞工處指出，將針對有相同或類似職務、職缺的事業單位設專區，求職者可找到符合自己專業的工作，提高就業媒合率。

彰化縣政府勞工處今天舉辦宣傳說明會，勞工處長何俊昇出席，說明從2月22日彰化縣立體育館開始，將一連舉辦6場的就業博覽會。

何俊昇說，就業博覽會將設「就業安打區」，針對有相同或類似職務職缺的事業單位設專區，讓求職者快速找到符合自己專業能力的工作，提高就業媒合率；另設「職涯好球帶」專區，以生活圈概念規劃整合鄰近鄉鎮的公司職缺，以提高民眾在地就業媒合意願。

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何俊昇指出，博覽會也設彰化專區，匯聚彰化產業特色廠商產品進行展示，提高民眾對轄區產業廠商認知度，進而提高就業意願。

彰縣府勞工處指出，彰化縣就業博覽會除2月22日在彰化縣立體育館外，3月22日在員林國小、5月24日在鹿港高中、7月19日在北斗國中、8月23日在和美實驗學校、9月27日在二林文化教育園區，每場次都提供1000多個工作機會，滿足民眾找工作或轉換職場的需求。（編輯：謝雅竹）1140211

#就業博覽會
#彰化縣政府勞工處
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