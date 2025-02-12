炮炸肉身寒單細雨中登場 台東逾30場次

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東鬧元宵今天上午在細雨中登場，肉身寒單（邯鄲）在冰冷雨中接受鞭炮轟炸，為商家和民眾祈福，台東市街道鞭炮聲此起彼落。今年逾30場次，提醒參與民眾注意安全。

台東元宵節重頭戲炮炸肉身寒單和陣頭、神明遶境今天上午陸續登場，雖然細雨綿綿但不減民眾熱情，爭相體驗炮炸的震撼感。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，「台東好神－愛在元宵嘉年華2025台東市元宵嘉年華會系列活動」陸續登場，其中由真人以血肉身驅抵抗鞭炮轟炸的「炮炸寒單爺」活動，今日起在台東海濱公園 （國際地標）、南京路廣場、市區各街道舉行。

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卜敏正表示，「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」為國內觀光的重頭戲，而台東市元宵節遊行遶境活動已漸成為國內元宵節觀光重點，其中傳統的炮炸寒單爺活動每年逾30個場次。他呼籲參與活動民眾注意自身安全及隨行小孩或親友，最好穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全。

陣頭遶境方面，卜敏正表示，今年元宵祈福遶境參加隊伍計76隊，今天中午開始遶境，明天晚上結束。他也呼籲民眾在神轎隊伍八家將經過時，勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜帶孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。（編輯：謝雅竹）1140212