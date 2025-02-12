響應淨零碳排 中市府採購全電動資源回收車

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）響應2050淨零碳排政策，台中市政府編列預算採購1輛全電動資源回收車，再增購150輛環保勤務電動機車，秘書長黃崇典今天在交車儀式指出，盼提升節能減碳效益。

台中市政府113年度特別編列預算，購入1輛1.95噸的全電動資源回收車，續航力300公里以上，可進行狹小巷弄垃圾收運及回收勤務工作。另外還編列新台幣1350萬元預算，再增購150輛環保勤務電動機車，今天在市政大樓1樓川堂舉行交車儀式。

出席交車儀式的台中市秘書長黃崇典表示，市府持續推動「藍天白雲行動計畫」，台中是6都中首購全電動清潔車的縣市，盼提升節能減碳效益。市府自111年迄今已購置450輛電動機車，供一線清潔隊員執行環境維護工作。

台中市環保局長陳宏益說明，環保局新購置全電動資源回收車進行收運時，車輛動力來源全採電力驅動，並配備太陽能系統充電及儲能模組，以提供升降尾門電力來源，可減少噪音、空氣污染、燃油量及排碳量。

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陳宏益表示，電動車輛相較燃油車每公里減少約153.9g碳排放量，如以台中市清潔車輛每年平均行駛里程約1萬公里計算，將能減少1539kg碳排放量，相當於年種植140棵樹。

環保局指出，截至目前，環保局公務機車已全面電動化，替代傳統燃油機車，減少污染排放，讓員工可以更高效、環保地完成勤務工作，並改善市內的空氣品質，向2050年淨零碳排目標邁進。（編輯：李錫璋）1140212