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嘉市大天宮鞭春牛勸勤儀式 流傳已久富教育意義

2025/2/12 15:41（2/12 15:51 更新）
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嘉義市大天宮12日舉行「祭芒神、鞭春牛勸勤儀式」，由嘉義市副市長林瑞彥（左）遵行古禮主行鞭春牛勸勤，各界貴賓齊聚一堂，共同見證。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年2月12日
嘉義市大天宮12日舉行「祭芒神、鞭春牛勸勤儀式」，由嘉義市副市長林瑞彥（左）遵行古禮主行鞭春牛勸勤，各界貴賓齊聚一堂，共同見證。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年2月12日
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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市大天宮今天舉行「祭芒神、鞭春牛勸勤儀式」，現場藉鞭春牛搭配12句吉祥話語，勸戒民眾春節已過，每個人都必須收心回到工作崗位，這是流傳已久且富含教育意義活動。

大天宮「祭芒神、鞭春牛勸勤儀式」，今天由嘉義市副市長林瑞彥、大天宮董事長鄭明山暨全體董監事以及多名議員等人先行三獻祭典，隨後由林瑞彥遵行古禮主行鞭春牛勸勤，信眾大德、各界貴賓齊聚一堂，共同見證。

林瑞彥致詞表示，「鞭春牛勸勤儀式」象徵農耕開始，農民相信透過鞭打春牛，可以驅散懶惰，為新的一年開啟豐收的契機，同時為市民祈福，期盼新的一年風調雨順、五穀豐收。

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林瑞彥指出，過去這項傳統儀式記載於「諸羅縣志」，並成為嘉義地區極具代表性的春耕信仰活動，可惜因日治時期政策變遷而中斷。今年能夠再次恢復這項傳統祭典，讓後世得以見證這段珍貴的歷史文化，意義非凡。

嘉義市民政處表示，大天宮為前清官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正9年（1731年）；當年以土塑春牛，進行鞭春牛，藉由鞭打春牛來喚起因為放年假而慵懶的精神，農民在鞭春牛儀式後，也相信土塑春牛的土能保佑農作物豐碩，因此會將春牛的泥土撿回加入自家農田，形成「搶春牛」風潮。（編輯：李淑華）1140212

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