加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張顯耀涉受中國指示介選拉抬郭台銘聲勢 反滲透法起訴
首頁 / 地方

鹽水蜂炮進入施放高峰 熱情遊客體驗雨中開炸

2025/2/12 20:58（2/12 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市12日元宵節一整天都有雨勢，鹽水區晚間雨勢轉小，神轎遶境隊伍晚間從鹽水武廟出發，分5條路線在市區主要街道繞行，多座指標性炮城陸續施放，大批遊客跟著隊伍行進，體驗蜂炮城施放時壯觀場景。中央社記者楊思瑞攝 114年2月12日
台南市12日元宵節一整天都有雨勢，鹽水區晚間雨勢轉小，神轎遶境隊伍晚間從鹽水武廟出發，分5條路線在市區主要街道繞行，多座指標性炮城陸續施放，大批遊客跟著隊伍行進，體驗蜂炮城施放時壯觀場景。中央社記者楊思瑞攝 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）為期2天2夜的台南鹽水蜂炮今晚進入施放最高峰，雖然整天雨勢不斷，影響民眾出遊意願，但仍有不少忠實支持者湧入鹽水，多座大型指標性炮城陸續施放，熱鬧景象不斷。

台南今天一整天都有雨勢，鹽水區晚間雨勢轉小，神轎遶境隊伍於6時30分再度從鹽水武廟出發，分5條路線在市區主要街道繞行，多座指標性炮城陸續施放，遊客跟著隊伍行進，其中有不少外籍面孔，一起體驗蜂炮城施放時壯觀場景。

每當神轎停下，大型炮城被推到街道上現身時，總會引發現場民眾驚呼，施放時尖叫聲不斷，施放結束後則響起熱烈掌聲。

有鹽水商家告訴中央社記者，可能受到濕冷天氣影響，加上今天不是假日，遊客數量比去年少了一些，但看得出來到場的都是蜂炮活動忠實支持者。

google news透過 Google News追蹤中央社

一名女性遊客表示，已經參加過蜂炮活動很多次，希望愈炸愈旺，為今年帶來好運勢。

鹽水武廟指出，此次配合生肖年打造主題炮城「金蛇報喜蛇年行大運」，共有上百萬發蜂炮搭配煙火施放，帶給遊客難忘聲光體驗，整個遶境活動預計明天凌晨結束。（編輯：李亨山）1140212

#鹽水
#台南
#鹽水武廟
#遶境
為期2天2夜的台南鹽水蜂炮在12日元宵節晚間進入施放最高峰，雖然整天雨勢不斷，仍吸引不少遊客跟著神轎遶境隊伍體驗刺激快感。中央社記者楊思瑞攝 114年2月12日
為期2天2夜的台南鹽水蜂炮在12日元宵節晚間進入施放最高峰，雖然整天雨勢不斷，仍吸引不少遊客跟著神轎遶境隊伍體驗刺激快感。中央社記者楊思瑞攝 114年2月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：