鹽水蜂炮進入施放高峰 熱情遊客體驗雨中開炸

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）為期2天2夜的台南鹽水蜂炮今晚進入施放最高峰，雖然整天雨勢不斷，影響民眾出遊意願，但仍有不少忠實支持者湧入鹽水，多座大型指標性炮城陸續施放，熱鬧景象不斷。

台南今天一整天都有雨勢，鹽水區晚間雨勢轉小，神轎遶境隊伍於6時30分再度從鹽水武廟出發，分5條路線在市區主要街道繞行，多座指標性炮城陸續施放，遊客跟著隊伍行進，其中有不少外籍面孔，一起體驗蜂炮城施放時壯觀場景。

每當神轎停下，大型炮城被推到街道上現身時，總會引發現場民眾驚呼，施放時尖叫聲不斷，施放結束後則響起熱烈掌聲。

有鹽水商家告訴中央社記者，可能受到濕冷天氣影響，加上今天不是假日，遊客數量比去年少了一些，但看得出來到場的都是蜂炮活動忠實支持者。

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一名女性遊客表示，已經參加過蜂炮活動很多次，希望愈炸愈旺，為今年帶來好運勢。

鹽水武廟指出，此次配合生肖年打造主題炮城「金蛇報喜蛇年行大運」，共有上百萬發蜂炮搭配煙火施放，帶給遊客難忘聲光體驗，整個遶境活動預計明天凌晨結束。（編輯：李亨山）1140212