台中氣爆 北市持續檢查百貨商場等估一週完成

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，台北市長蔣萬安表示若有需要將全力支援，檢查46處百貨公司、大型商場等及夜市攤販，都正常；台北市消防局長莫懷祖說持續安檢，估一週完成。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆，目前造成4死及多人受傷。蔣萬安今出席消防局「三十華年，鳳凰涅槃—『一起』慶重生」活動，被問及相關議題。

蔣萬安說，向身亡的民眾以及家屬表達深深的哀悼及關心，台中市如果有任何需要，北市一定全力支援；第一時間他也即刻要求包括產業局、商業處、市場處、消防局、建管處、勞檢處等相關單位，即刻進行不預警的稽查，也針對北市百貨大樓、大型商場、商圈、夜市等進行包括用氣安全以及自主檢查。

蔣萬安指出，產業局回報，已經完成46處百貨公司、大型商場等各項安全檢查，同時針對包括南機場、士林、寧夏以及饒河夜市209攤使用瓦斯攤位的突擊檢查，一切正常、符合規定，民眾可安心。

媒體追問北市百貨等業者若要裝修，規模要多大才必須跟北市報告，蔣萬安表示一定要申請相關許可，擅自進行裝修工程會挨罰新台幣6萬到30萬元，已要求建管處稽查北市各百貨公司。

另外，媒體詢問國民黨立委一度刪減消防預算1億元因為氣爆事件又被拿出來討論；蔣萬安表示，目前了解是預算總決議，但目前最重要的是讓台中市政府持續搶救及救治傷患。

消防局長莫懷祖接受聯訪時表示，消防局檢查的部分除了消防安全，還有防火管理制度的推動、執行成效，人流管理等，已檢查66處大賣場、百貨公司等。

莫懷祖說，產發局有通知北市瓦斯公司，加強對百貨公司、賣場等的瓦斯管路、器材檢查。也會同步通知這些百貨公司跟大賣場，要檢查有使用較大量瓦斯的廠商；建管處則是針對防火區劃及容留人數清查；勞檢單位通知百貨公司清查有無類似室內裝修的工程及施工人員勞動檢查等。

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莫懷祖表示，預計一週內，將北市所有大賣場、百貨公司清查完畢，如果有不合格之處會依法令進行相關裁處。

媒體詢問消防預算被砍一事，莫懷祖說據他了解，立法院的審議文書還沒有送到行政院，所以行政院沒有收到，北市消防局目前沒有奉核定，消防局目前是所有標案去年12月31日之前均辦理完畢，現在採用的是保留決標的方式。（編輯：林恕暉）1140214