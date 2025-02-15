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斥資逾4000萬元 台南安平區王城里活動中心啟用

2025/2/15 12:32
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（中央社記者張榮祥台南15日電）斥資逾新台幣4000萬元的台南市安平區王城里活動中心今天落成啟用，市長黃偉哲期許凝聚鄉親向心力，落實在地營造永續化。

黃偉哲今天主持落成謝土祈福及啟用揭牌儀式，他指出，王城里活動中心拆除重建過程艱辛困難，經費爭取不易，最終竣工啟用。

黃偉哲表示，王城里活動中心啟用提供休憩、地方會議、文化交流與避難收容等多用途功能，也凝聚鄉親向心力，未來更可透過里內資源整合，推展社區化福利服務，為地方發展開創嶄新局面。

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南市府民政局指出，市府推動興建活動中心，也辦理建築物修繕，透過擴充改善活動中心內部設備，提供優質安全活動場所。

安平區公所表示，原王城里活動中心房舍老舊，結構耐震不足已屬危險建物，申請拆除重建，由內政部補助500萬元、市府籌編3958萬元，工程總經費4458萬元。重建後1樓樓地板面積405平方公尺，2樓規劃露台設計，眺望水景公園湖畔。（編輯：孫承武）1140215

黃偉哲
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