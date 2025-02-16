日春木瓜牛奶遭控用發霉原料 北市衛生局將稽查

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）日春木瓜牛奶被指控，會把木瓜放爛、發霉的部位削掉後繼續賣給客人喝，爆料者更點名5家分店為黑名單，引發熱議。台北市衛生局今天表示，將派員前往台北市分店稽查。

一名自稱是日春木瓜牛奶資深老員工的網友昨天在臉書社團發文，指公司透過現場示範及通訊軟體宣導，要求員工不能將丟掉放爛或發霉的木瓜丟掉，只要將賣相差的部分削去，其餘照樣可以製成產品販售，並要求員工「邊削邊聞」，若整顆都壞了才能報廢，且須拍照回報。

貼文同時列出黑名單提醒網友注意，包含位於台北市中山區、大同區及信義區的3家分店，以及2家位於桃園的分店。這名網友說，已有加盟主揚言提告，但「我不怕，我還有很多證據」。

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台北市衛生局今天表示，將派員前往台北市分店，依食品良好衛生規範準則進行稽查，若查獲缺失即限期要求改善，期屆複查若仍不符規定，會依違反「食品安全衛生管理法」第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

依據台北市食藥粧網路地圖資訊，這3家分店去年皆有被不定期稽查。衛生局表示，去年前往時未發現發霉木瓜，稽查結果皆為合格或已改善完成。（編輯：張銘坤）1140216