李坤城接獲陳情指罷免連署造假 赴新北檢按鈴提告

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）民進黨新北市立委李坤城今天赴新北地檢署按鈴告發，指罷免團體有連署造假等情況，懷疑國民黨新北市三重區黨部介入，國民黨三重區黨部主委王威元說，若收到反映冒名一定調查。

李坤城說，春節前後在三重街頭沒有看到有所謂的罷免團體擺攤連署，卻可以送件罷免，因此，當時他認為這是幽靈連署、幽靈造冊。

李坤城表示，13日有民眾到服務處陳情，提及沒參加李坤城罷免，但收到新北市選委會查詢單，這位民眾質疑為何罷免團體會有他的個人資料，也懷疑是否跟他過去曾是國民黨員有關。

李坤城上午與律師赴新北地檢署按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資罪等罪，委請地檢署查明該罷免團體違法造冊過程，釐清相關刑事責任。

台灣新北地方檢察署表示，先前已接獲情資並分案調查，會將案件併案偵辦。

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另外，李坤城表示，接獲民眾爆料，罷免團體成員疑有中國國民黨新北市三重區黨部的人，懷疑此次罷免案推動是國民黨三重區黨部操作。

國民黨三重區黨部主委王威元接受中央社記者電訪時說，黨部未收到民眾或黨員反映資料遭冒名使用，若獲知相關情形，一定會調查，此外，罷免是人民權利，目前黨部沒有介入。（編輯：林恕暉）1140218