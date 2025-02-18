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參訪台灣燈會 饒慶齡盼台東縣與桃園市互相合作

2025/2/18 15:16（2/18 15:36 更新）
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台東縣長饒慶鈴（左5）18日率縣府團隊參訪台灣燈會，桃園市長張善政（右5）陪同，饒慶鈴表示桃園市為台灣燈會導入寶可夢的活動特色，令人留下深刻印象，這次參訪希望與桃園市有機會互相合作。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月18日
台東縣長饒慶鈴（左5）18日率縣府團隊參訪台灣燈會，桃園市長張善政（右5）陪同，饒慶鈴表示桃園市為台灣燈會導入寶可夢的活動特色，令人留下深刻印象，這次參訪希望與桃園市有機會互相合作。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）台東縣長饒慶鈴今天率縣府團隊參訪台灣燈會表示，先前就曾造訪世界客家博覽會收穫豐碩，盼透過參訪獲得互相合作機會。桃園市長張善政表示，希望能帶給台東縣府團隊更多靈感。

饒慶鈴與台東縣府團隊今天到台灣燈會，參訪「光臨千塘國」燈區，張善政也率領市府觀光旅遊局局長周柏吟、新聞處長羅楚東陪同參訪，張善政也特別介紹一旁的兒童美術館等場館，並一起走過青塘園吊橋及參訪桃獸區。

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張善政接受媒體聯訪指出，相當歡迎饒慶鈴和台東縣府團隊一起到桃園市參訪台灣燈會，他希望縣府團隊在參觀以後，可以獲得更多靈感，讓台東縣更美麗。

饒慶鈴說，桃園市非常用心的舉辦台灣燈會，還為台灣燈會導入寶可夢的特色、很多人喜歡的怪獸，還有各式不同的燈區，她先前曾造訪在桃園市舉辦的世界客家博覽會，學習並獲得很多想法，這次參訪希望與桃園市互相合作，2縣市有機會可以共同發展。（編輯：林恕暉）1140218

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