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基北北桃減碳存摺兌獎制上路 目標40萬人參與

2025/2/19 12:16（2/19 12:56 更新）
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桃園市副市長蘇俊賓（前左起）、基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬19日共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」成果展暨模範企業頒獎典禮記者會，邀請市民響應環保，加入減碳活動。中央社記者陳昱婷攝 114年2月19日
桃園市副市長蘇俊賓（前左起）、基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬19日共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」成果展暨模範企業頒獎典禮記者會，邀請市民響應環保，加入減碳活動。中央社記者陳昱婷攝 114年2月19日
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）基北北桃4市去年聯手推出「我的減碳存摺」，讓參與者透過搭乘綠運輸累積減碳量，今年起再提供每月減碳達20公斤者兌換專用垃圾袋、咖啡等日用品，目標邀請40萬人加入。

台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬、基隆市長謝國樑及桃園市副市長蘇俊賓今天共同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」113年成果展暨模範企業頒獎典禮記者會，邀請市民響應環保，加入減碳活動。

蔣萬安致詞表示，2050淨零碳排是台北市重要的目標，透過基北北桃政府、企業一起帶動全民參與，去年度共有33.3萬人透過搭乘綠運輸減碳，累計減碳量達4.4萬公噸，成效非常可觀。

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蔣萬安說，今年持續優化活動優惠內容，除了原先的「月月抽」、擴大「減碳大聯盟」參與對象至所有企業及機關，更推出「月月兌」，單月減碳量達20公斤者，每個月皆有1次兌換專用垃圾袋、場館門票、美式咖啡及霜淇淋等獎項的機會。

台北市交通局表示，首次「月月兌」登記時間已在5日截止，有超過9000人完成登記，鼓勵尚未參與者，3月起可把握每月超過1萬份獎項的機會，今年目標吸引超過40萬人參與「我的減碳存摺」。（編輯：張銘坤）1140219

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