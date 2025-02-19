澎湖地檢署攜手海保署 共推海洋保護、查緝非法漁撈

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖地檢署今天與海洋保育署跨建立部門合作查緝機制，共同推動海洋保護及查緝非法漁撈工作，讓澎湖海洋漁業永續。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠今天拜會澎湖地檢署檢察長周士榆，雙方就海洋保育等工作達成共識，建立部門合作查緝機制，共同推動海洋保護及查緝非法漁撈工作。

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周士榆表示，澎湖地區海洋保育及查緝非法漁撈工作，須藉由相關單位通力合作，才能發揮最大保育及查緝量能；澎湖地檢署在前檢察官吳巡龍（現擔任司法官學院院長）創立有「打擊非法漁撈平台」，結合澎湖縣政府農漁局、警察局、海巡署第13巡防區、第八海巡隊、第七岸巡隊、海洋國家公園管理處、保七總隊南方四島小隊、澎湖海洋保護志工團協會、海洋保育署澎湖海洋保育站等機關團體，建立跨部門合作查緝機制，成效卓著，去年還獲得「政府服務獎」社會創新共融組等殊榮。

陸曉筠指出，海洋保育工作，無論是在海洋保護區、海域生態保育，還是海洋污染、海洋廢棄物治理等領域，若能結合跨機關協調合作，加強資訊通報、進行資源整合及共享，多方共同努力，攜手共創海洋生態永續，將使成效更加顯著。（編輯：陳仁華）1140219