新營污水工程誤損管線 工作井緊急回填修復需2個月

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南新營區建業路污水下水道施工處，今天進行工作井立坑作業時挖損既有污水管線，造成污水下水道系統部分無法正常排水，確認原因後緊急回填並展開修復，初估工期約2個月。

台南市政府水利局晚間發布新聞稿指出，內政部國土管理署下水道工程分署辦理「台南市柳營區污水下水道系統（西新營分區）管線工程第一標」，今天在新營區建業路進行編號工作井立坑作業，挖損既有污水管線，造成污水下水道系統部分路段無法正常排水。

水利局指出，經派員至現場了解，誤挖原因為施工廠商依圖資判斷既有污水管線應均於路側白線外，於是將工作井設立於汽車道上以閃避既有污水管線，但實際施工後發現部分管線偏移，致工作井立坑時誤損既有污水管線。

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水利局指出，目前施工廠商先將施工中工作井回填，避免路面下陷，並於既有污水管線上游處設置抽水機、溢流管，將污水先行排除，目前尚無影響家戶污水排放，初步評估，既有管線以原地修復為原則，工期約2個月，修復完成使污水正常排放後，再施作此次工程污水管線。

水利局指出，施工現場除由義交人員持續指揮交通，施工範圍將用乙種施工圍籬、拒馬、車輛改道等交維設施外，也會對本次工作井開挖影響範圍進行圍設，且設置相關夜間警示交通設施，呼籲用路人配合交通指揮及行車指示。（編輯：陳仁華）1140219