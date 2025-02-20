高雄國賓飯店重新評估 第三方機構評定符危老重建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市工務局委託第三方評定機構台灣省結構工程技師公會重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，評估結果指出建物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，達危老重建標準。

高雄市工務局建築管理處今天新聞稿表示，高雄國賓飯店建築物之前2次耐震初步評估，分別是第1次因業者於民國109年為辦理建築物公共安全檢查，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」委託高雄市建築師公會進行建築物耐震初評，評估報告之危險度總評估分數R值26.87分。

另次是業者為辦理該棟建築物危老重建申請，自行於111年依危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

兩次委託耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定，另對於建築物平面對稱性、定量評估計算等部分有差異，導致兩份耐震初評報告結果不同。

透過 Google News 追蹤中央社

建管處說明，國賓飯店危老重建案先前有議員對於危老重建計劃書耐震評估報告書有疑慮；因而再委託第三方公正單位台灣省結構工程技師公會重新評估高雄國賓飯店建築物進行耐震初評。

評估結果國賓飯店建築物危險度總評估分數R值53.08分，大於45分，評估分數未達耐震最低標準，符合危老重建規定，評估結果跟台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。（編輯：李淑華）1140220