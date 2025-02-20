北市飯店疑食物中毒 衛生局：稽查尚符合規定

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（中央社記者陳昱婷、余曉涵台北20日電）台北市中山區大倉久和大飯店遭投訴，發生疑似食物中毒事件。北市衛生局今天表示，未接獲醫院通報，若有才會啟動調查，另2月18日曾前往稽查，結果尚符合規定。

大倉久和大飯店則回應，17日接獲民眾來電，隨即啟動內部調查，將持續與消費者保持密切聯繫，積極處理此事，公司也已經啟動內部調查與確認作業。

有民眾在大倉久和大飯店Google地標上評論，指公司在飯店宴會廳舉辦春酒後，多名同事出現疑似食物中毒症狀，飯店卻完全不處理。

台北市衛生局透過文字訊息回應，昨天有接獲民眾陳情，不過1月21日曾前往此餐廳，依據食品良好衛生規範準則稽查，並在2月18日再度前往複查，結果尚符合規定，因此短期內若無新事證，不會再派員查核。

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此外，衛生局指出，此案目前未接獲有醫院通報疑似食物中毒案件，所以暫時不會啟動調查。

大倉久和大飯店表示，17日接獲民眾來電，隨即啟動內部調查，將持續與消費者保持密切聯繫，積極處理，公司也已啟動內部調查與確認作業；衛生局18日正好進行例行稽查，結果顯示飯店符合食品良好衛生規範準則，鑑於近期流感病毒及諾羅病毒流行，已全面加強食品安全與衛生管理，包含強化環境清潔，並密切關注所有員工健康狀況，內外場人員皆已全面配戴口罩，以確保用餐環境安全與衛生。（編輯：方沛清）1140220