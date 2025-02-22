朱約信指申請公園遭拒 公所：補齊文件符規即借

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）金曲歌手朱約信（豬頭皮）在臉書Facebook貼文表示，要借中和區四號公園辦反共音樂會遭拒絕；中和區公所晚間表示，並無此事，只要依規定補齊申請文件，符合規定就借用。

朱約信21日在臉書貼文表示，要借中和區四號公園辦「反共音樂會」，區公所卻說，四號公園從來沒有出借作為選舉、罷免活動。

朱約信是罷免案的領銜人，他貼文表示，「見鬼了」，這不可能，隨便上網搜尋就可知道，國民黨立法委員林德福、民進黨曾競選新北市長的林佳龍，都曾在四號公園舉辦過選舉晚會；因此，必須繼續努力「刪除這些爛巴巴的國民黨」。

中和區公所晚間發布新聞，對於貼文所指拒借中和公園（亦稱四號公園）場地一事，澄清並無此事。

中和區公所表示，於2月20日受理民眾申請使用中和公園（四號公園）內823紀念碑前廣場，辦理音樂會，依據「新北市公園廣場綠地及兒童遊樂場申請使用管理要點」審查。

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公所說，審查後，已於21日電話通知申請人，還必須補齊場地安全維護及清潔計畫書、公共意外責任保險單、申請人存摺影本（退保證金用）、市府警察局許可集會文件。

公所說，並已經告知申請人，依選罷法規定，活動時於公園及廣場內不得懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條；全案尚未准駁，貼文所述並非事實。中和公園823紀念碑前廣場，多年來辦理多場選舉活動，有案例及新聞可查詢，只要依規定補齊申請文件，符合規定，都會予以借用。（編輯：方沛清）1140222