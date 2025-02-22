新北碩仁里長罷免案沒過 領銜人籲速推鄰里合併

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市瑞芳區碩仁里長林富萬罷免案，今天投票結果為否決。林富萬說，感謝還他公道。領銜人蘇莉萍說，尊重結果，但要凸顯選舉人口數與居住人口嚴重落差議題，應速推鄰里合併。

新北市選舉委員會今天傍晚表示，瑞芳區碩仁里第4屆里長林富萬罷免案，同意票數40票，不同意票數63票，投票結果為否決。

林富萬接受中央社記者電訪時指出，罷免理由書中有多項不實指控，對他個人聲譽造成損害，將對蘇姓領銜人提告，以捍衛名譽。

罷免案由領銜人蘇莉萍提出，她今晚接受記者電訪表示，尊重投票結果。罷免是公民權利，一切照選罷法提案與審查通過，若林富萬要秋後算帳，也「處之泰然」。

蘇莉萍說，罷免案目的非引起對立，主要是喚醒市府重視鄰里合併的迫切性。碩仁里因礦業終結，人口外移，戶籍人口從2000多人驟降至100餘人，實際長住人口僅30、40人，60幾票就可當選里長，且一再連任。

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蘇莉萍說，她雖沒有參與選舉，住在三貂嶺也已10年，已經是第二故鄉，但卻遭貼標籤是「外來人口」，族群劃分不利於里內和諧。當務之急是要盡快完善鄰里合併案，擴大選民基數。

新北市府依據各里平均服務人數，並考量空鄰數，規劃瑞芳區有6個里被整併，其中，猴硐里與碩仁里合併。民政局長林耀長晚間接受電訪表示，正依據公所提報內容作業中，會凝聚共識，提出具適當及衡平的調整方案，交付議會審議。（編輯：方沛清）1140222