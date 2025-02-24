國際獅子會300A2區捐贈輪椅 嘉惠澎湖弱勢民眾

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（中央社澎湖縣24日電）國際獅子會300A2區今天捐贈50台輪椅給澎湖縣衛生局，衛生局將分送至各醫療、衛生院所等單位，提供需要行動輔助的民眾使用。

國際獅子會300A2區捐贈50台輪椅，今天在澎湖縣政府第一會議室，由國際獅子會300A2區第三專區主席陳俊良代表捐贈，澎湖縣長陳光復代表受贈，並回贈獅子會感謝狀，感謝對澎湖長者與弱勢的支持與關懷。

陳光復表示，澎湖年輕人大都出外打拚，長者和弱勢則長年留在故鄉，比例逾20%以上，政府在全面照顧願景下，力量有限，但民間力量無限，感謝國際獅子會300A2對澎湖弱勢的照顧，在寒風中送來溫暖，捐贈50台輪椅給澎湖縣政府，對其善行義舉表示感謝，同時也向獅友會行銷澎湖海上花火節，歡迎更多的獅友前來感受一番。

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與澎湖頗有淵源的陳俊良表示，國際獅子會去年迄今已先後到澎湖老人之家、淨灘、植樹等，今年響應「獅子有愛，障礙不在」捐贈輪椅公益活動，就想到澎湖，一起關懷愛與分享愛，希望為澎湖這座小島帶來平安幸福。

澎湖衛生局表示，國際獅子會300A2區第三專區今天捐贈的50台輪椅，將分別配置在馬公惠民醫院、澎湖科技大學和衛生局所轄的各衛生所室，提供需要行動輔助的民眾使用。（編輯：李淑華）1140224