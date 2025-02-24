新北潭底溝抽水站改善動土 除臭防洪踏出第一步

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北市新莊潭底溝抽水站機組更新工程第一標今天動土，新北市長侯友宜指出，潭底溝有長年惡臭、積泥及周遭易積水等問題，增加抽水機改建加快水流是解決問題第一步。

潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮上午舉行，侯友宜致詞時表示，潭底溝是南新莊地區重要水路，流經新莊及樹林一帶，長期因渠底平緩、逆坡及受下游塔寮坑溪水位較高影響，造成排水不順，又遇上游廢污水排入產生異味。

侯友宜指出，第一標工程設置3台5cms（每秒噸）抽水機組及左、右岸重力排水箱涵，以利後續維持站體改建時排水功能；另也藉由龍安橋至抽水站間施作972公尺的子溝改善渠底坡度，加速排水、改善惡臭問題；至於第二標工程，只要中央、地方合作，相信很快就可進行。

新北市水利局表示，第一標工程總經費約新台幣3.6億元，預計民國115年底完工，內政部國土管理署「前瞻基礎建設計畫」補助經費7成，新北市府自籌3成；第二標工程主要施作項目為原抽水站的站體改建更新，持續向中央爭取經費。

內政部次長董建宏與會致詞時指出，內政部在新北市約補助35億元改善整體區域排水，包括污水下水道、雨水下水道等，內政部也希望有更多預算做整體建設，但前瞻預算還躺在立法院，盼到場的民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧持續協助外，也請侯友宜向新北市所有立委溝通，支持前瞻預算，讓整體國家建設更完整。

侯友宜表示，拜託中央多支持地方預算，「那天我聽到中央要凍結（補助）50%，我就很緊張」，里長最在乎的路平、燈亮、環境衛生及社會安寧，這些都與民生有關，呼籲中央不要凍結民生基礎建設預算，中央、地方攜手合作，國家才會進步。

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新北市政府水利局長宋德仁指出，潭底溝為塔寮坑溪支流，水位會因塔寮坑溪水位上漲一起升高，今年1月塔寮坑及塔寮坑2號抽水站進行蓄水試抽作業，在不影響抽水機組運行下，藉由降低抽水站起抽水位、提前投入抽水。

宋德仁表示，此舉整體可增加約4萬立方公尺蓄洪空間，大幅降低新莊地區積淹水可能性；待潭底溝抽水站工程完工後，配合塔寮坑抽水站聯合操作，有助完善新北市都市防洪機制。（編輯：戴光育）1140224