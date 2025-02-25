金門修繕建功嶼設施及景觀 盼擴大區域觀光效益

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門觀光亮點建功嶼預計在今年3月上旬進行景觀修繕工程；金門縣長陳福海表示，盼藉景區改造，帶動整體旅遊發展，將延平郡王祠、莒光樓、金城老街等周邊景點串聯。

交通部觀光署民國112至113年串聯中央與地方推動「台灣觀光100亮點」，金門入選亮點共計4處，建功嶼為其中之一；建功嶼面積約500平方公尺，縣府規劃為觀光景點，透過石板棧道連接，遊客可在退潮時登上建功嶼。建功嶼與周遭景觀近日將進行修繕工程。

陳福海表示，金門以觀光立縣，盼藉建功嶼景區改造、服務設施完善、周邊林相整理及景區自行車道串聯，帶動整體旅遊發展，將延平郡王祠、莒光樓、水頭港區及金城老街等周邊景點串聯，提升金門整體觀光旅遊發展與深度。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，建功嶼長年經海風及海水侵蝕，造成設施老舊及建築物破損，金門縣觀光處向交通部觀光署爭取新台幣2300萬元經費，改善建功嶼設施及景觀、延平郡王祠前停車場及周邊改善等，盼藉工程改善提升整體觀光服務品質，加強遊客遊憩體驗。

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觀光處指出，建功嶼屬「時段性」景點，每天合宜登島時間約為退潮期間2至3小時，因短時間需容納逾千人到訪，也讓唯一通行路段及停車空間產生亂象，因此延平郡王祠前方停車場將重新整建，利用後方公有土地改建為停車場增加停車空間。

觀光處表示，建功嶼及周邊景觀修繕工程預計今年3月上旬動工，施工期間將採分區分段施工，將周邊影響降到最低，施工範圍涉及到延平郡王祠前方停車場及周邊土地，屆時敬請民眾配合將車輛停放至臨時停車區域。（編輯：郭諭儒）1140225