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彰化天空步道延伸民族新村公園 串聯中興莊觀光廊道

2025/2/25 16:08（2/25 16:21 更新）
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彰化縣府辦理八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程，25日在民族新村公園舉行開工祈福典禮，縣長王惠美（左7）出席執鏟。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月25日
彰化縣府辦理八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程，25日在民族新村公園舉行開工祈福典禮，縣長王惠美（左7）出席執鏟。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化天空步道延伸民族新村共融公園工程，今天舉行開工典禮；縣府指出，延伸工程串聯民族新村公園及彰化中興莊，以天空遊戲場與鷹揚八卦瞭望台為核心，打造觀光廊道。

彰化縣政府辦理的天空步道延伸及民族新村共融公園工程，今天在民族新村公園辦理開工祈福典禮，出席的有縣長王惠美、彰化縣議會副議長許原龍等人。

彰縣府發布新聞稿說明，八卦山天空步道一期全長約1公里，自民國105年7月啟用完工後成為民眾休憩運動熱門景點；縣府今年再編列經費辦理延伸工程，從原有天空步道千禧廣場上方，延續高架式步道，跨越卦山路串聯至中山路二段644巷。

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縣府指出，串聯到中山路二段的路肩設置實體人行道銜接至民族新村公園，公園內設置鷹揚八卦意象之瞭望台；另改善龍山里階梯步道，串聯至八卦山下彰化中興莊，而中興莊目前有50多間老屋修繕中，未來將成為極具文化特色的觀光廊道。

至於民族新村公園也進行改造，縣府說明，公園以 「天空遊戲場」作為公園主題，花費新台幣5000萬元，設置攀爬架、漂浮繩網、溜滑梯等設施，而天空遊戲場主題由台灣設計研究院設計，縣府與台灣設計研究院將舉辦今年的台灣設計展，天空步道延伸工程開工將開啟台灣設計展典範，未來還有很多重要案子陸續會在今年10月前完成。（編輯：陳仁華）1140225

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