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塭仔圳市地重劃 泰山端部分莊泰路預計第1季完工

2025/2/25 18:21（2/25 18:26 更新）
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新北市長侯友宜25日在泰山區主持行動治理座談會，他致詞表示，泰山多項重大建設工程正在進行，首先是塭仔圳重劃區，目前施作基礎工程，一定要做到位。中央社記者趙敏雅攝 114年2月25日
新北市長侯友宜25日在泰山區主持行動治理座談會，他致詞表示，泰山多項重大建設工程正在進行，首先是塭仔圳重劃區，目前施作基礎工程，一定要做到位。中央社記者趙敏雅攝 114年2月25日
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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市長侯友宜今天在泰山區主持行動治理座談會時說，塭仔圳重劃區完成後泰山一定往前走。新北市地政局說，領航路、莊田路間的莊泰路預計第1季完工，形成十字路網。

侯友宜致詞時表示，泰山多項重大建設工程正在進行，首先是塭仔圳重劃區，目前施作基礎工程，一定要做到位。五泰輕軌也對泰山發展非常重要，綜規及環評已送到中央，市府會努力將市民需求向上反映，希望中央能盡快核定。

新北市政府地政局說明，領航路是區內第1條30公尺寬大道，去年3月通車；領航路、莊田路間的莊泰路預計第1季完工，完工後就會開放通行，銜接自辦重劃區的15公尺道路，但由於莊泰路、莊田路都仍在持續施作，交通動線可能因工程進度而有小範圍變動，屆時請用路人隨時注意標誌等交通指引。

至於五泰輕軌，新北市政府捷運工程局指出，預定路線長11.6公里，途經三重、蘆洲、五股、泰山等，總經費新台幣513.96億元，平面、高架車站各7座，綜合規劃報告奉中央核定後7年完工。

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除了五泰輕軌與塭仔圳重劃區，有里長關心泰山地區污水系統工程進度，新北市政府水利局說，污水下水道系統工程第1標及第2標為主次幹管標已完工；第3標預計今年11月完工，預期接管1萬1988戶；第4標工程民國112年開工，受益用戶1萬1359戶，預計117年3月完工。

另外，義學市民活動中心重建工程，預計在今年5月完工啟用，讓民眾能有更舒適休憩空間。義學國中多功能體育館共構地下停車場新建工程已在1月開工，預計116年8月竣工。（編輯：方沛清）1140225

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