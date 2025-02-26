台南善化草莓盛產季到 估可持續到4月底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）善化區公所上午在美裕草莓園舉辦活動宣傳記者會，台南市長黃偉哲現採新鮮草莓品嘗，並體驗「草莓拉絲糖葫蘆」DIY，為今年草莓季揭開序幕。

黃偉哲致詞表示，國人多以為台灣只有中北部生產草莓，事實上台南草莓不只品質好、產量也很穩定，目前有約5.5公頃產區，年產量約65公噸。

黃偉哲指出，28日主場活動當天，在善化啤酒觀光工廠還有「粉紅泡泡季」草莓產業文化活動，民眾可到善化區租借騎乘U-BIKE，來趟悠閒草莓園採果之旅，享受自然田園風光，騎乘U-BIKE在主題拍照區打卡，還有機會獲得限量小禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美裕草莓園業者黃彥滄表示，受到去年下半年颱風、下雨等一連串氣候因素影響，首批種植草莓苗生長情況不佳，今年春節前產量極少，價格高漲，後續種植的生長情況穩定，目前進入盛產期，價格也回穩，受到長時間冷空氣影響，果實成熟速度較慢，因此果粒偏大，現在可採到大顆又好吃的草莓。

黃彥滄指出，由於盛產期來得晚，且目前氣溫較往年同期來得低一些，預計今年到4月底前都還有草莓可採，說不定還有機會延長到母親節檔期，民眾可把握機會嘗鮮。（編輯：孫承武）1140226