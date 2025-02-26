加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮航3月起機上禁用行動電源 款式挑選、搭機攜帶注意事項一次看
首頁 / 地方

世界機關王初賽 周春米勉學生讓科學更貼近生活

2025/2/26 12:41（2/26 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2025世界機關王競賽」屏東縣初賽26日登場，吸引全縣1006名學生參賽，南州國中學生製作機械車，展現程式設計能力。中央社記者李卉婷攝 114年2月26日
「2025世界機關王競賽」屏東縣初賽26日登場，吸引全縣1006名學生參賽，南州國中學生製作機械車，展現程式設計能力。中央社記者李卉婷攝 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）「2025世界機關王競賽」屏東縣初賽今天登場，吸引全縣1006名學生參賽。縣長周春米勉勵學生，比賽是展現科學創意與實作重要平台，期待他們發揮所學，讓科學更貼近生活。

為培育中、小學生對科學與創造的態度與認識，培育學生融入科學、工程、科技、藝術、數學（STEAM教育）等5項領域軟硬能力發展，「世界機關王」透過競賽加強學生思考、創造及與人合作的能力。

開賽儀式以屏東AI太空站為主題，藉由A及B機器人與自動化平台互助合作，將隕石運送至隕石收集區進行。競賽設6個組別，包括機關整合賽、機器人任務賽、積木創客盃、遙控競速障礙賽、遙控足球賽及創意賽「智慧科技-屏東五箭」。最終將選出44隊代表隊，晉級參加全國賽。

周春米致詞表示，過去在求學階段都是文組學生對於理科並不擅長。上週帶著屏東11所學校450名學童，坐上國科會科普列車一起進行科學闖關。在科學實作過程中，發現孩子能更有系統思考並解決問題，期待透過比賽訓練學生科學化思考。

去年世界機關王比賽中，屏東學子與來自全球的選手同台競技，從近200組隊伍、700名選手中脫穎而出，獲得2金、3銀、1銅、3佳作的好成績。

google news透過 Google News追蹤中央社

為推廣科學普及化，已在屏東科學教育中心、明正國中、潮州國中、南州國中及車城國中成立科學教育基地。不僅提供學生科學體驗空間，也期許他們在比賽中盡情發揮所學，為屏東爭取榮譽。

南州國中蔡姓及蘇姓同學接受媒體聯訪表示，製作機械車並練習2個月時間，為將設計更好呈現，過程中不斷詢問老師、修正，希望能得到最好結果。這過程也提升自己的程式設計能力，讓以後學習有更大空間。（編輯：孫承武）1140226

#屏東縣
#國科會
#周春米
周春米
迎恆春建城150年 鵝鑾鼻辦4場草地觀星音樂會國科會科普列車首經南迴線 邀850名偏鄉學童搭乘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：