世界機關王初賽 周春米勉學生讓科學更貼近生活

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）「2025世界機關王競賽」屏東縣初賽今天登場，吸引全縣1006名學生參賽。縣長周春米勉勵學生，比賽是展現科學創意與實作重要平台，期待他們發揮所學，讓科學更貼近生活。

為培育中、小學生對科學與創造的態度與認識，培育學生融入科學、工程、科技、藝術、數學（STEAM教育）等5項領域軟硬能力發展，「世界機關王」透過競賽加強學生思考、創造及與人合作的能力。

開賽儀式以屏東AI太空站為主題，藉由A及B機器人與自動化平台互助合作，將隕石運送至隕石收集區進行。競賽設6個組別，包括機關整合賽、機器人任務賽、積木創客盃、遙控競速障礙賽、遙控足球賽及創意賽「智慧科技-屏東五箭」。最終將選出44隊代表隊，晉級參加全國賽。

周春米致詞表示，過去在求學階段都是文組學生對於理科並不擅長。上週帶著屏東11所學校450名學童，坐上國科會科普列車一起進行科學闖關。在科學實作過程中，發現孩子能更有系統思考並解決問題，期待透過比賽訓練學生科學化思考。

去年世界機關王比賽中，屏東學子與來自全球的選手同台競技，從近200組隊伍、700名選手中脫穎而出，獲得2金、3銀、1銅、3佳作的好成績。

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為推廣科學普及化，已在屏東科學教育中心、明正國中、潮州國中、南州國中及車城國中成立科學教育基地。不僅提供學生科學體驗空間，也期許他們在比賽中盡情發揮所學，為屏東爭取榮譽。

南州國中蔡姓及蘇姓同學接受媒體聯訪表示，製作機械車並練習2個月時間，為將設計更好呈現，過程中不斷詢問老師、修正，希望能得到最好結果。這過程也提升自己的程式設計能力，讓以後學習有更大空間。（編輯：孫承武）1140226