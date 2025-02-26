深入農會綠色照顧站 花蓮多族語助認識醫療自主

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣衛生局與農會綠色照顧站合作，讓農友更容易接觸生命教育，也安排阿美語、布農語等多族語衛教師，助提升認識醫療自主，也增加預立醫療決定與安寧緩和醫療簽署的意願。

花蓮縣衛生局表示，農民老化對醫療照護成本和家庭帶來挑戰。為因應此現象，農業部自2019年起推動「綠色照顧站」，透過農漁會與家政志工的合作，結合在地特色食材、文化傳承與綠色景觀療育，打造適合長者的照護環境。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣各農會都積極參與高齡友善政策，今年與農會綠色照顧站合作，希望讓農民長者更容易接觸生命教育，並在熟悉的社區環境中學習如何面對未來的醫療選擇。

根據農林漁牧普查報告，台灣農村65歲以上人口占比從1990年的10.4%上升至2015年的25.4%，遠高於全台平均的12.5%。

朱家祥表示，自2023年起推動「生命價值大拍賣列車」，深入社區與部落據點，透過桌遊形式引導民眾思考生命價值與醫療自主等議題，2024年共辦理73場次、2714人參與，鄉鎮涵蓋率接近8成。

此外，培訓包括阿美語、布農語、太魯閣語、客語、台語、國語等多族語12名衛教師，有助提升參與者對醫療自主的認識，也顯著增加預立醫療決定與安寧緩和醫療簽署的意願。

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根據統計，活動後民眾滿意度超過95%，2024年花蓮縣安寧緩和簽署人次與2023年相較，從1219人次增加到1672人次；預立醫療決定簽署人次則從321人次增加到614人次。

為讓更多民眾了解、認識生命教育，花蓮縣衛生局邀請社區、學校、機關團體預約體驗「生命價值大拍賣」桌遊課程，讓每個人都能擁有選擇自己生命價值的權利。（編輯：李淑華）1140226