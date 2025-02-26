揮別危險老舊 苗縣西湖鄉龍壽橋改建竣工通車

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣西湖鄉連通四湖、三湖等村對外重要橋梁龍壽橋，因橋面狹窄且老舊危險，縣府透過立委爭取中央核定補助辦理改建，新橋拓寬為雙車道並有2處觀景台，今天竣工通車。

苗栗縣政府交通工務處指出，龍壽橋位於苗35線，原有橋面狹窄寬度僅4.65公尺無法會車，且橋齡近50年，老舊破損嚴重，橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，尤其受到西湖溪沖刷，橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人生命財產安全。

交工處表示，地方鄉親期待龍壽橋改建已久，經立委陳超明爭取與西湖鄉公所協助，獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」辦理，核定西湖鄉龍壽橋改建工程計畫，總經費新台幣1億8957萬元。

交通工務處長古明弘說，改建工程總長約560公尺，其中橋梁全長160公尺，全寬10.5公尺，銜接道路拓寬長度400公尺，全線採標準雙車道，橋梁段在單側設置人行道以及2處觀景台、導覽設施；此外，也改善工程起點苗35線與縣道119線的危險路口，使大型車輛遊覽車能直接右轉縣道119線，打造西湖鄉便捷、安全的聯絡道路。

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龍壽橋改建工程今天舉行完工通車典禮，苗栗縣副縣長邱俐俐、立委陳超明、西湖鄉長高阿賜及多名地方民代參與剪綵，並與地方耆老行走橋梁，從橋上觀景台眺望合影。

邱俐俐表示，龍壽橋改建歷經多年推動終於完工通車，象徵中央到地方對西湖鄉路網建構的努力，接下來鄰近的西湖溪路堤共構第4期連接至台13線計畫，預估經費16億元，從西湖一路通往銅鑼，目前可行性評估及環評書修正中，將於5月向交通部提案爭取經費。（編輯：方沛清）1140226

苗栗縣西湖鄉連通四湖、三湖等村的對外重要橋梁龍壽橋辦理改建後，新橋拓寬為雙車道並有2處觀景台，26日正式通車。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月26日