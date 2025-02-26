萬金杜鵑花27日開展 看見北海岸與花之美

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）2025萬金杜鵑花展將於27日開展，展期至3月30日。農業局今天表示，擴大展區以萬里區及金山區雙展場辦理，結合美學與藝術，邀民眾到杜鵑故鄉，和滿山遍野的杜鵑來場春日約會。

新北市府「萬金杜鵑」獲德國品牌獎、繆斯創意獎、泰坦創新獎（TITAN INNOVATION AWARDS）、倫敦設計獎及美國國際獎項協會（IAA）泰坦地產獎，也獲德國品牌獎「年度品牌體驗」特別提名獎，今天在市政會議分享獲獎喜悅。

培育300多種杜鵑的萬里花卉產銷班長柳枝芳、青農金山花卉產銷班長嚴慶榮，代表萬金地區花農及藝術家團隊，與市長侯友宜分享獲獎榮耀。

侯友宜感謝花農及藝術家付出，肯定農業局推廣萬金杜鵑，使得年銷售量成長2成，也有多名青農返鄉接班，讓杜鵑產業能永續發展，代代相傳。

農業局長諶錫輝告訴中央社記者，為吸引青農返鄉，且改變杜鵑做為行道樹工程苗木刻版印象，推動「萬金杜鵑」為品牌，並在杜鵑的故鄉萬里區、金山區廣植杜鵑，以吸引觀光人潮。

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農業局說，與花農、藝術家合作，打造杜鵑花藝作品，透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟，促進地方產業永續發展，讓外界看見北海岸之美。

農業局說，萬金杜鵑花展27日開展，打造金山區中山溫泉公園，與萬里區瑪鋉溪畔觀光公園，及瑪鋉運動公園跨區雙展區，邀民眾至萬里金山賞花，可漫步杜鵑廊道及欣賞杜鵑日式庭園造景。（編輯：方沛清）1140226

新北市「萬金杜鵑」品牌連獲國際5大獎項，培育300多種杜鵑的萬里花卉產銷班長柳枝芳（左3）26日到市政會議獻獎，與市長侯友宜（左4）分享獲獎喜悅。（新北市府農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年2月26日

新北市政府打造萬金杜鵑品牌，並藉由辦理各種活動，推動萬金杜鵑全年經濟，杜鵑年銷售量成長2成，並有多名青農返鄉接班，盼產業能永續發展。（新北農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年2月26日