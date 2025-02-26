新莊中港大排光雕點燈 光之女神迎白色情人節

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）新北市新莊中港大排光雕展今天晚間點燈，逾300萬顆LED燈泡照亮中港河廊。新北市水利局表示，這次共有4大燈區，展演即日起到3月23日，每晚6時至10時點亮。

新北市長侯友宜晚間出席「光影中港 神幻秘境」點燈啟用儀式時說，中港大排光雕展是新莊年度盛事，今年已邁入第5年，為迎接3月14日白色情人節到來，市府團隊精心規劃，以5公尺高的光之女神及4公尺高的紫羅夢境，打造夢幻秘境，布置一場璀璨繽紛的藝術饗宴。

新北市政府水利局長宋德仁表示，此次光雕展採用超過300萬顆LED燈泡來布置，展演一共規劃4大燈區，分別為「夢幻燈區」「藝術燈區」「希望燈區」與「幸福燈區」，整個河廊充滿著各種絢爛光雕藝術作品，是情侶約會表達愛意好地方。

宋德仁說，今年最大亮點是位於自信橋5公尺高的「光之女神」主視覺光雕秀，現場有「浪漫列車」供民眾進入車廂打卡拍照，只要輕觸按鈕，火車頭就會冒出夢幻煙霧，還有光之女神的華麗居所裝飾中港河廊。

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另外，位在中港廣場4公尺高的「紫羅夢境」，以粉紫色光雕柱為入口意象，構築出夢幻絕美的迎賓大道，帶給民眾如夢似幻的浪漫光境。

新北市水利局說，3月14日白色情人節當晚還有加碼闖關遊戲，只要現場報名並闖關成功，就可獲得小巧可愛又幸福甜蜜的限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品乙份。（編輯：方沛清）1140226