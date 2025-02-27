南投林業分署辦捐發票換花苗 有國寶級烏來杜鵑

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投林業分署3月12日舉辦捐發票換花苗活動，總數9000株送完為止，花苗包含原本因興建翡翠水庫淹沒生育地導致野外滅絕的烏來杜鵑，民眾領回可作綠籬、景觀、蜜源植物使用。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，響應植樹節，南投分署3月12日上午10時將在8處地點舉辦捐發票換花苗活動，憑今年1至3月發票2張可換1株花苗，1人最多可換領5株，贈苗地點包含南投、台中、彰化、雲林，總數9000株，民眾須自備提袋領取。

南投林業分署表示，贈送的實用又美觀原生種花苗包含金毛杜鵑、烏來杜鵑、香花植物月橘、山黃梔、花色喜氣的桃金孃、野牡丹，以及花型優雅的厚葉石斑木、山芙蓉，換領地點在南投分署本部、所屬埔里站、台中站、丹大站、水里站、竹山站、田中分站、林內分站。

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南投分署表示，月橘散發淡雅香氣，搓揉葉片有濃郁類似柑橘味道；厚葉石斑木常見用途有綠籬、花材、盆栽、蜜源；山黃梔白花大具香味；桃金孃夏季會開桃紅、粉紅色的花，小巧可愛，果實可食，可釀酒、製作糖果、果醬等食品，可作盆栽、食用、藥用、蜜源。

南投分署表示，野牡丹花為紫紅色，白花為變異；金毛杜鵑可作景觀、水土保持、蜜源；烏來杜鵑花粉紫色，是台灣唯一河岸型杜鵑花，可作綠籬、景觀、蜜源；山芙蓉大花朵呈白、粉或淺紅色，且具明顯深紅色花心，有很高觀賞價值，可作景觀、蜜源。（編輯：張雅淨）1140227