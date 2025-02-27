民團要求七星潭海域解禁 花縣府：安全水域逐步開放

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）台灣開放水域聯盟等民團今天到花蓮縣府前抗議，禁令已遭法院判無效，要求解禁七星潭、崇德海域；縣府表示，禁止區域危險性高，也正評估奇萊鼻燈塔開放水肺潛水區。

台灣開放水域聯盟、中華民國水中運動協會及海洋生態保育協會等單位，今天到花蓮縣府前舉布條，抗議七星潭水域禁令已遭法院判無效，縣府不但沒撤銷還立新公告，要求水域解禁、還海於民，明天將在七星潭進行水上活動，進行水上抗議。

開水聯盟理事長李元治說，2020年花蓮縣府在七星潭、崇德海岸等地公告禁止水域遊憩活動，引起水域愛好者反彈；他們跟縣府打官司，縣府敗訴，法院認定2項公告違反縣府賦予人民的自由權，也違反母法發展觀光條例意旨。

李元治說，水域開放後，獨木舟、立槳及風浪板等玩家，可提升水上救援量能，遇到遊客溺水可第一時間協助救援，不應以捲浪可能造成觀光客溺斃為由禁止。

正與巴西導演合作拍攝「激流台灣」紀錄片的導演薛常慧、巴西極限激流獨木舟玩家佩德羅．歐立瓦（Pedro Oliva）也到場支持，佩德羅．歐立瓦說，台灣是自由民主國家，竟然禁止民眾親近海洋。

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縣府觀光處觀光產業科長鄭立渝代表接受民團陳情，鄭立渝受訪指出，依據東華大學、海洋救援協會的專家學者調查報告，七星潭屬於危險海域，也符合海委會規範的十大危險海域，以鄉親的安全為考量、禁止水域活動。

花蓮縣府觀光處會後以書面資料回覆，依據「發展觀光條例」規範，開放七星潭安全海域範圍，包括板下至崇德隧道口離海岸線50公尺之內、奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口，未來預計評估開放奇萊鼻燈塔水肺潛水區。（編輯：陳仁華）1140227