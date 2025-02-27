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永和大陳社區都更 新北市：最後一單元5月簽約

2025/2/27 19:16（2/27 19:26 更新）
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新北市政府行動治理座談會議27日下午在永和區國父紀念館舉行，後溪里長莊銘淵（前左）會中發表意見。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
新北市政府行動治理座談會議27日下午在永和區國父紀念館舉行，後溪里長莊銘淵（前左）會中發表意見。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府今天表示，永和區大陳社區都市更新的7個單元中，除完工與施作中的6個單元，還有1個單元即將在5月簽約，盼提供大陳義胞安全舒適的居住品質，打造永和區新的門面。

新北市政府行動治理座談會議下午在永和區國父紀念館舉行，新北市長侯友宜與市府局處首長、永和區長周慶珍與里長舉行座談，傾聽心聲。

周慶珍告訴中央社記者，永和區內重大建設及未來願景，包括博愛市民活動中心增設電梯工程、捷運萬大線永和永平國小站工程、永平國小地下停車場、捷運中和光復線、永和大陳社區都更等。

新北市府表示，永和大陳社區原是民國40年代大陳島撤退抵台的義胞與家眷居住，因屋齡60年以上老舊、社區內巷弄狹小、普遍有增改建問題，且永和區人口密度高居全國第一，透過都更提升居住安全，刻不容緩。

依據新北市民政局新聞稿指出，侯友宜在閉門會議說大陳都更案的期程都在進度中，要求相關人員針對永和行政園區都更進度加快腳步處理。

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侯友宜接受媒體聯訪時表示，永和大陳都更有7個單元，有1個單元完工了，另外5個單元都在施作當中，還有1個單元將於5月簽約。7個單元都已展開大幅進度，盼能給當年奉獻國家的大陳義胞，有安全居住的環境。

周慶珍說，與會里長也關心捷運萬大中和線永平國小站進度。另外，捷運中和光復線規劃由環狀線秀朗橋站延伸至台北市公館，里長希望早日實現，提供中永和地區民眾往返北市大安、信義及松山區的便利交通。（編輯：戴光育）1140227

新北市政府行動治理座談會議27日在永和區國父紀念館舉行，市長侯友宜（前左）、永和區長周慶珍（右）與里長面對面交換意見。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
新北市政府行動治理座談會議27日在永和區國父紀念館舉行，市長侯友宜（前左）、永和區長周慶珍（右）與里長面對面交換意見。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
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