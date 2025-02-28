為教宗、國家祈福 嘉義逾500人苦行朝聖祈禱

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（中央社記者姜宜菁嘉義市28日電）教宗方濟各因病住院，全球教友為教宗健康接力祈禱，天主教嘉義教區逾500人今天徒步苦行朝聖祈禱，路程約9公里，為教宗健康祈禱、為國家及世界和平祈福。

教宗14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，一度因雙側肺炎引起呼吸危機、血小板低下、輕微腎衰竭等症狀，不過近日教宗病況持續好轉。

天主教嘉義教區響應為教宗健康做馬拉松式的接力祈禱，今天舉辦活動，逾500人今天徒步苦行朝聖祈禱，從嘉義縣大林鎮沙崙教堂出發，走到梅山鄉中華聖母朝聖地，路程約9公里，隊伍沿途靜默念玫瑰經。

嘉義教區主教浦英雄在梅山鄉帶領眾人祈禱，為活動畫下句點。

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大林教堂主任司鐸（神父）郭正利表示，今年是教宗宣布希望朝聖禧年，鼓勵教友朝聖蒙受天主祝福，教區響應舉辦朝聖，為台灣祈福、為教宗的健康祈禱，同時也為世界和平祈禱。

參與的許姓教友表示，徒步朝聖除了祈福，還能欣賞沿線的美麗風景，也可以在長時間徒步時空出時間與自己對話，檢視自己與天主、周遭人事物的關係，讓自己成為更好的人。（編輯：郭諭儒）1140228